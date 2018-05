Skripal opuścił szpital po zatruciu

Były rosyjski szpieg Siergiej Skripal opuścił szpital w Salisbury, gdzie trafił po zatruciu nowiczokiem. 66-latek przebywał tam od 4 marca.

Siergiej Skripal został wypisany ze szpitala po tym, jak został zatruty razem ze swoją córką Julią przez nowiczok. - To zasługa ciężkiej pracy, umiejętności i profesjonalizmu naszych kliników, którzy codziennie zapewniają wyjątkową opiekę wszystkim naszym pacjentom - poinformowała dyrektor szpitala Cara Charles-Barks.

- To był trudny czas dla osób uwikłanych w ten incydent - pacjentów, naszych pracowników i mieszkańców Salisbury. Chciałabym podziękować ludziom za ich wsparcie i chciałabym złożyć specjalny hołd zarówno dla personelu klinicznego, który tu jest, jak i dla tych, którzy pracują tak ciężko za kulisami - dodała.

Kilka zdań dodała również dyrektor pielęgniarstwa. - Udało nam się wypisać Skripala. To ważny etap w jego powrocie do zdrowia. Traktowanie Siergieja i dwóch innych osób zatrutych nowiczokiem, a jednocześnie zapewnienie opieki pozostałym pacjentom, którzy podlegają naszemu szpitalowi, było ogromnym wyzwaniem. To precedens, który napawa mnie dumą, nasza załoga stanęła na wysokości zadania - powiedziała Lorna Wilkinson.