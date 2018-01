Skręt zamiast szampana? Kalifornia legalizuje rekreacyjną marihuanę

Kalifornijczycy w tę noc sylwestrową mieli więcej powodów do radości niż tylko powitanie nowego roku. Z dniem 1 stycznia zmienia się tamtejsze prawo dotyczące marihuany. Wraz z początkiem 2018 roku w tamtejszym stanie konopie indyjskie zostały dopuszczone do użytku rekreacyjnego.

Osoby, które ukończyły 21. rok życia będą mogły legalnie spożywać marihuanę do celów "innych niż lecznicze". W praktyce oznacza to, że jedna osoba będzie mogła uprawiać do sześciu krzaków konopi i posiadać do uncji (w przybliżeniu 29 gramów) suszu z tej rośliny.