Sklepy zamknięte, ale Polakom to nie przeszkadza. "Ludzie nie są robotami i mają prawo odpocząć"

W Święto Trzech Króli wszystkie super i hipermarkety, dyskonty, galerie handlowe i hale targowe są nieczynne. Zapytaliśmy naszych czytelników, co o tym sądzą. Jak się okazuje większości to nie przeszkadza, a nawet są zadowoleni.



"Więcej takich dni ! Oboje z żoną mamy taką pracę, że pracujemy często w soboty i niedzielę. Żeby mieć wspólny wolny dzień musimy go ustalać z miesięcznym wyprzedzeniem. Takie dni wolne jak dziś, a w niedługim czasie wolne niedzielę spowodują, że więcej czasu będziemy mieli dla dzieci, niestety już starszych, bo przez poprzednie lata wolne dni spędzały same. To najbardziej pozytywna rzecz jaką wspominam z czasów PRL-u , wolny czas dla rodziny" - twierdzi Bogdan.