Skazani za gwałty na swoich dzieciach. Wyrok dla małżeństwa spod Opola

Osiem lat więzienia - takie wyroki usłyszała para z okolic Krapkowic za wielokrotne gwałty i znęcanie się nad trojgiem własnych dzieci. 40-letnią Izabelę S. i 38-letniego Jarosława W. skazał Sąd Okręgowy w Opolu.

Ze względu na dobro dzieci cały proces toczył się z wyłączeniem jawności. Tak samo było z rozprawą, na której ogłoszono wyrok. Aneta Rempalska z biura prasowego Sądu Okręgowego w Opolu wyjaśniła PAP, że oprócz kary więzienia sąd zdecydował także o zakazie zbliżania się rodziców do trojga pokrzywdzonych - ofiar gwałtów - do momentu, kiedy dzieci osiągną pełnoletność.

Z ustaleń śledczych wynika, że koszmar dzieci trwał od 2013 do 2016 roku. Sprawa wyszła na jaw, kiedy dzieci przekazano rodzinie zastępczej na wniosek pracowników socjalnych.

Para nie tylko sama gwałciła dzieci, ale zgadzała się, aby robili to też znajomi podczas libacji alkoholowych w mieszkaniu. We wcześniejszym procesie skazani zostali za to 56-letni Zygmunt Ż. i 41-letni Mariusz D. Pierwszy usłyszał wyrok 12 lat więzienia, drugi spędzi za kratami 13,5 roku.