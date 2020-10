Skarżysko-Kamienna. Śmierć na komisariacie

Mężczyzna został zatrzymany z powodu rodzinnej awantury. Jak powiedział Wirtualnej Polsce oficer prasowy komendy Jarosław Gwóźdź, do zdarzenia doszło około godziny 13 we wtorek. Od mężczyzny czuć było wyraźną woń alkoholu, dlatego podjęto decyzję doprowadzeniu go na komisariat. - Zawsze podczas takich okoliczności przeprowadzane jest badanie lekarskie, to wykazało, że nie ma przeciwwskazań, aby mężczyzna został na komisariacie - dodaje Gwóźdź.