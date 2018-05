Skarpety dotarły do protestujących w Sejmie. Prezent od 80-latki pomógł dostarczyć Michał Szczerba

Wydziergane przez 80-letnią kobietę skarpetki dla protestujących w Sejmie niepełnosprawnych i ich rodziców wreszcie dotarły do adresatów. Przesyłkę pomógł dostarczyć poseł Michał Szczerba.

- Ta kobieta poświęciła wiele czasu, by okazać serce protestującym. Kancelaria Sejmu, odmawiając przekazania przesyłki, postąpiła bardzo dziwnie, bo od miesiąca przyjmuje listy i kartki z poparciem dla niepełnosprawnych i ich rodziców i przekazuje je im. No, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W tym czasie ta pani wydziergała jeszcze kolejne cztery pary skarpetek, do Sejmu dostarczyłem więc nie 10 a 14 par. Naprawdę sprawiła tym prezentem ogromną przyjemność tym ludziom - mówi WP Michał Szczerba.