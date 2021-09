Skarga nadzwyczajna PG odrzucona przez Sąd Najwyższy. Chodzi o zdjęcie krzyża ze ściany

Jednak w czerwcu 2017 roku prokurator regionalny we Wrocławiu skierował skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego od wyroku SA. "W ocenie prokuratora przełożona nie dyskryminowała nauczycielki. Jeśli spotkały ją przykrości czy wyrazy oburzenia, to ze strony kolegów z pracy. Ta pani zeznała na procesie, że zdjęła krzyż, by przeprowadzić eksperyment socjologiczny, czyli był to rodzaj prowokacji" - stwierdziła wówczas prokuratura.