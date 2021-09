Falstart ws. Elżbiety Witek. Opozycja nie będzie próbowała zmienić marszałka Sejmu

- Nie mamy wątpliwości, że prędzej czy później współpraca Kukiza z Kaczyńskim się zakończy i nie wszystkie obietnice zostaną spełnione. Tylko wtedy będzie sens, by powrócić do zmiany marszałka Sejmu – mówi nam polityk PSL. Według niego nie stanie się to jednak w najbliższych tygodniach. W związku z tym, pomysł wymiany marszałka Sejmu trafia do kosza.