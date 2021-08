Marszałek Sejmu przekroczyła uprawnienia? "Nie było podstaw do reasumpcji głosowania"

Jakie byłyby uzasadnione podstawy do przeprowadzenia reasumpcji głosowania? – Przepisy mówią o wątpliwościach co do wyników głosowania, to znaczy, że chodzi o ustalenie wyniku pod względem technicznym, na przykład nie działają karty poselskie albo ktoś oddaje głos i urządzenie tego nie przyjmuje. Dotyczy to "logistyki" głosowania – mówi ekspert.