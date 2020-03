Skarga na "strefę wolną od LGBT" oddalona. Powód? Nie było formalnej uchwały

W odpowiedzi na skargę mieszkańca miejscowości Niedrzwica Duża, wojewoda Lech Sprawka odpowiedział, że stanowisko radnych tej gminy nie miało formy uchwały. W związku z tym "należy stwierdzić, że brak jest podstaw prawnych do zastosowania działań nadzorczych w niniejszej sprawie" - pisze wojewoda lubelski w piśmie, które cytuje "Kurier Lubelski".

Mężczyzna wcześniej skierował skargę do wójta gminy Niedrzwica Duża. Ten odpowiedział, że to stanowisko radnych nie narusza jego godności osobistej. Ale mieszkaniec tej miejscowości się nie poddał i skierował do wojewody lubelskiego tzw. skargę powszechną. Może z nią wstąpić każda osoba, a wojewoda w trybie administracyjnym ma obowiązek się z nią zapoznać i wydać decyzję.