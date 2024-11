Skarga KRRiT na kancelarię Donalda Tuska. Maciej Świrski pisze do RPO

Według informacji prasowej, przekazanej przez KRRiT, organizatorzy konferencji prasowych premiera Donalda Tuska uniemożliwiają niektórym dziennikarzom wykonywanie ich obowiązków . Ma się to odbywać poprzez blokowanie uczestniczenia w konferencjach oraz utrudnianie zadawania pytań.

Te przeszkody działać mają na niekorzyść obywateli, bo utrudniają dostęp do rzetelnej i prawdziwej informacji . Jak podkreśla przewodniczący KRRiT Maciej Świrski, to narusza prawo prasowe oraz zapisy konstytucyjne .

Maciej Świrski odniósł się w ten sposób do incydentu sprzed kilku dni. Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, dziennikarka "Tygodnika Solidarność" na konferencji prasowej dopytywała Donalda Tuska o jego sugestię z ubiegłego roku o powiązaniach prezydenta-elekta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z rosyjskimi służbami .

Dziennikarka twierdzi, że minister Agnieszka Rucińska z kancelarii premiera powiedziała jej, że nie będzie więcej zapraszana na konferencje . Tymczasem Rucińska przekonuje, że w reakcji na krzyki przedstawicielki "Tygodnika Solidarność" na koniec konferencji miała powiedzieć jedynie to, że więcej się z nią na nic nie umówi. Premier nie mógł odpowiadać na wiele pytań od jednej redakcji, bo spieszył się na samolot.

Do tego wydarzenia, a także do sprawy kłopotów niektórych dziennikarzy, między innymi TV Republika, odniósł się w piśmie przewodniczący Świrski. "Informuję, że kolejny raz pojawiły się doniesienia o utrudnianiu pracy dziennikarzom niektórych mediów przez organizatorów konferencji prasowych premiera Donalda Tuska " - podaje pismo KRRiT.

W tej sprawie w maju tego roku Maciej Świrski skierował dwa zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola. Dotyczyły one możliwości popełnienia przestępstwa związanego z ograniczaniem prawa do informacji publicznej i krytyki prasowej.