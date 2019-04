Skandaliczny spot IPN zmieniony. Zniknęły oburzające słowa

IPN usunął zmieniony cytat z "Medalionów" Zofii Nałkowskiej ze swojego spotu. Przez kilkanaście godzin zamieszczony w sieci film zaczynał się słowami: "Ludzie (Niemcy) ludziom zgotowali ten los". – Słowa autorki zostały zmodyfikowane, a to jest nieuczciwe intelektualnie – mówi w rozmowie z Wirtualną Polską prawnik Sebastian Gajewski.

Przez kilkanaście godzin internauci mogli oglądać spot IPN z kontrowersyjnym wstepem. Jego treść oburzyła tysiące ludzi, temat podchwyciły też media. Być może pod wpływem Instytut Pamięci Narodowej zdecydował się zmienić poczętek filmu. Teraz trwa on 2 minuty i dokładnie 15 sekund, co oznacza, że usunięto 5-sekundowy wstęp zwierający słowa "Ludzie (Niemcy) ludziom zgotowali ten los".

Manipulacja literaturą

Ekspert przypomina główne działania i zadania, które stoją przed Instytutem Pamięci Narodowej. – To organ władzy publicznej, który zajmuje się prowadzeniem polityki historycznej skierowanej zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz, czyli na cały świat. On traktuje historię i literaturę w sposób instrumentalny dla realizacji celów polityki historycznej – zaznacza Gajewski.