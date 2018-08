Skandaliczne zachowanie na Majdanku. Dwóch uczniów z Izraela tańczyło nago

17-latek zdjął spodnie na Majdanku. Wszystko nagrała kamera monitoringu. Usłyszał już zarzuty i został odesłany z Polski do domu.

Do oburzającej sytuacji doszło w weekend. Uczniowie z Izraela przyjechali na wycieczkę do Polski. Razem z grupą zwiedzali były obóz zagłady na Majdanku. Jak infomruje "Haaretz", w pewnym momencie zdjęli spodnie i zaczęli tańczyć.

Jak się dowiedzieliśmy w Państwowym Muzeum na Majdanku, kamera monitoringu zarejestrowała jednego ucznia. Ściągnął on spodnie i wypiął się w kieunku baraków.

Sprawca jeszcze tego samego dnia trafił do III Komisariatu Policji w Lublinie. Nastolatek usłyszał zarzuty, dotyczące znieważenia pomnika lub innego miejsca publicznego, urządzonego w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby.

Przyznał się, choć nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania. Został odesłany z Polski do domu. Ministerstwo Edukacji Izraela oświadczyło, że każde takie zachowanie traktuje bardzo surowo. Emek Hamayanot Regional Council – szkoła, do której chodzą uczniowie określiła sytuację jako "poważne naruszenie dyscypliny”. Jednocześnie obiecała przeprowadzić wnikliwą analizę zdarzenia, która ma pomóc zapobieganiu podobnych zdarzeniom w przyszłości. Instytucja potwierdziła również, że obaj uczniowie powrócili już do kraju.