Skandaliczna sytuacja w szkole. Uczeń stanie przed sądem

Szkoły rzadko wzywają policję do agresywnych uczniów

Jak zauważa "Gazeta Wyborcza", dyrekcje szkół rzadko podejmują decyzję o wezwaniu do uczniów policji. Takie sytuacje mają być jednostkowe - co potwierdza rzeczniczka prasowa łódzkiego kuratorium oświaty. Sami nauczyciele zaznaczają jednak, że to nie oznacza, że problem nie istnieje.