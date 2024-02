Skandaliczna interwencja w Warszawie. Wszystko nagrała kamera

W pewnym momencie policjanci rzucili hasło, by skuć chłopaka. Używali przy tym wulgarnych słów, a nawet wrzucili nastolatka do bagażnika, uniemożliwiając mu wyjście. Wyciągnęli go dopiero wtedy, gdy ten ma założone kajdanki. Wówczas rzucili go na asfalt twarzą do ziemi, jeden z nich usiadł okrakiem na Piotrze, a drugi dociskał kolanem do ziemi jego kark. Na słowa protestu nastolatka wołali m.in. "zamknij ryj", z kolei do patrzących z boku towarzyszy Piotra jeden z nich zawołał prowokacyjnie: "Wasz kolega? To trzeba było pomóc. Trzech na trzech".