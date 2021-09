Skandal w Sejmie. Schetyna wskazuje na Kaczyńskiego

- Wprowadza do debaty parlamentarnej język, który jest absolutnie nieakceptowalny, ale nie zrobił tego jako pierwszy. Taki język ktoś przecież wcześniej wprowadzał do polskiego parlamentu. Przecież to prezes Kaczyński mówił o hołocie i o kanaliach - stwierdził w Radiu Zet Grzegorz Schetyna. Tak skomentował skandaliczne słowa, które padły w czwartek z sejmowej mównicy. - Będziesz pan wisiał! - powiedział Grzegorz Braun do ministra Adama Niedzielskiego.