Skandal w sanktuarium? "Boga w tym budynku nie ma"

"Usłyszałam: ,,co łaska’’. Zapytałam powtórnie dla pewności o podanie widełek i ponownie usłyszałam: ,,co łaska’’. Wyciągnęłam daną kwotę, wydającą mi się za normalną, na co reakcja Pani zakrystianki była wręcz haniebna i drwiąca. Przewróciła oczami i prychnęła pod nosem" - relacjonuje oburzona kobieta.