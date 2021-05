Skandal w policji. Oskarżenia o mobbing i molestowanie seksualne

- Pewnego dnia na mojej drodze stanął kolega z zespołu, który miał do kobiet bardzo seksistowskie podejście - relacjonuje Katarzyna Śmietana z Komendy Miejskiej w Rybniku. W policji pracowała w zespole operacyjnym ds. przestępczości narkotykowej i seksualnej.

Katarzyna Śmietana nie była jedyną ofiarą. Na imprezach służbowych, według ustaleń dziennikarzy, Marcin S. potrafił pluć na ludzi i nazywać ich "robakami". Inna policjantka z komendy usłyszała, że "sama poprosi, żeby ją zerżnął". Według zeznań świadków Marcin S. dawał do zrozumienia, że "wszystkie funkcjonariuszki są gorsze od niego".

Według relacji policjantki komendant nie reagował. Tłumaczył jedynie, że "Marcin taki jest". Po czasie zdecydował jednak, że "dla komfortu psychicznego" przeniesie kobietę do referatu ds. przestępczości nieletnich. - Była to forma ukarania mnie i pokazania innym kobietom, że jeżeli dzieje się coś podobnego, to mają siedzieć cicho - przekazała Śmietana.