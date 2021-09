Skandal w KRS. Zapadła decyzja ws. głosowania sędziego Zbigniewa Łupiny

Apel do członków Rady: zachowajcie powagę

O ustaleniach Prezydium KRS przewodniczący Rady poinformował jej członków we wtorek. - Rada zapoznała się pisemnymi wyjaśnieniami i omówiła sytuację związaną z tego rodzaju incydentami. Wniosek jest taki, że apelujemy o to, żeby zachować powagę podczas wykonywania obowiązków w czasie posiedzeń Rady, także, gdy łączycie się państwo z Radą w sposób zdalny. Cały czas podczas posiedzenia rady, macie państwo zachowywać się tak, by nie powstały żadne wątpliwości co do prawidłowości podejmowanych przez członków rady działań - stwierdził sędzia Styrna.