Skandal pod Krakowem. Znęcał się nad dzieckiem, wszystko nagrano

Na nagraniu widać, jak nastolatek wulgarnie zwraca się do 12-latka, kopie go, rozkazuje mu klękać i całować buty. Jego ofiara przeprasza i prosi, by przestał. Dziecku kilka razy udaje się oddalić na kilka kroków od 17-latka, jednak ten idzie za nim i kontynuuje atak.