Skandal po oklaskach w Kanadzie. Jest mowa nawet o ekstradycji

Minister edukacji załączył do wpisu skierowaną na piśmie prośbę do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Chce, by Karol Nawrocki "pilnie zbadał" w dokumentach, czy Jarosław Hunke - którego oklaskiwano w kanadyjskim parlamencie - jest poszukiwany za zbrodnie na Polakach, w tym pochodzenia żydowskiego.