Skandal obyczajowy w Moskwie. Zarzuty pod adresem majora policji

W przypadku tego typu przestępstwa maksymalna kara przewidziana przez rosyjskie prawo to 6 lat ograniczenia wolności. Działalność prowadzona przez majora sprawiła, że służby zainteresowały się komendą policji, w której pracował on na co dzień. Istnieje podejrzenie, że inni mundurowi również byli zaangażowani w proceder. Wyjaśnić to ma oficjalna kontrola.