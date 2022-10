Skandal na Łotwie. Zamieszki i śpiewy "na cześć wojny"

W Dyneburgu (łot. Daugavpils) zdemontowany ma być Memoriał Żołnierzy Armii Radzieckiej oraz pomnik ku czci żołnierzy 360. Dywizji Strzeleckiej Armii Czerwonej. Dostęp do pomników znajdujących się na liście obiektów podlegających demontażowi zostanie zamknięty od godz. 22 w niedzielę do 9 rano w poniedziałek. Według mediów może to oznaczać, że w nocy rozpocznie się rozbiórka pomników.