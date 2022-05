Skąd papież czerpie wiedzę o wojnie w Ukrainie? Terlikowski ma ciekawą teorię

"To tak, jakby prezydent mieszkał na Ursynowie"

- Do domu św. Marty te dokumenty nie dochodzą, bo nie ma takiej możliwości. To jest tak, jakby prezydent Polski zamieszkał na Ursynowie i zażyczył sobie, żeby do jego domu przywozić mu dokumenty tajne. Nikt by tego nie zrobił, bo dokumenty tajne potrzebują tajnej oprawy - zauważa Terlikowski.