Siostry zebrały 5 mln na nowy dom dla swoich podopiecznych. Wszystko przez jedno nagranie

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży mieści się w zabytkowym dworku w Broniszewicach pod Pleszewem. Mieszkańcy Wielkopolski nazywają to miejsce Domem Chłopaka, ponieważ to właśnie tutaj trafiają niepełnosprawni chłopcy oraz mężczyźni z okolicy.

"Mamy 56 chorych, niepełnosprawnych synów. A każdy z nich jest jedyny w swoim rodzaju. I każdego z nich kochamy najmocniej jak to możliwe. Oni nie zapominają, że życie jest po to, by kochać, by się zachwycać i by się uśmiechać" - napisały siostry na swojej stronie internetowej.