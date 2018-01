Siostra śpiewa braciszkowi z zespołem Downa. Tak go uczy

– Terapia muzyką działa! – przekonuje mama 2-letniego chłopca z zespołem Downa. Na dowód pokazuje filmiki dokumentującego "sesje" prowadzone przez jej 11-letnią córkę. Dziewczynka uczy brata różnych słów i zdań, śpiewając mu.

11-latka i jej 2-letni braciszek - dzięki muzycznym sesjom on lepiej się rozwija (Facebook.com, Fot: Amanda Bowman Gray)

Amanda Bowman Gray, 40-latka z Heber City w stanie Utah, podzieliła się filmikami synka Bo i podbija nimi serca internautów. Na jednym z nich, córka kobiety Lydia gra małemu piosenkę "You are my sunshine", a on śpiewa razem z nią. Jak mówi mama chłopca, dzięki muzycznej terapii, nauczył się 12 słów. Wideo z Bo wyświetlono 30 mln razy.

Terapia dla 2-latka to nie przypadek. Jego rodzice są muzykami i wpadli na nowatorski pomysł miesiąc przed operacją serca Bo. Po powrocie do domu, oboje umilali mu rekonwalescencję śpiewaniem. Nie wiedzieli, że 11-letnia siostra przejęła od nich pałeczkę. Matka odkryła to dopiero teraz. "Pilnowała go, kiedy byłam pod prysznicem. Gdyby nie miała gitary, nie wiem, czy wiedziałaby jak się nim zajmować. To jej sposób na dotarcie do niego" – napisała Amanda. Na filmiku widać, jak Lydia zaczyna śpiewać, a Bo kończy frazy.