Siostra Chmielewska: Nie zdajemy egzaminu z człowieczeństwa [WYWIAD]

s. Małgorzata Chmielewska (Wspólnota "Chleb Życia"): Oczywiście mamy do czynienia z ludźmi w nieszczęściu. Z naszymi bliźnimi. Koniec, kropka. Retoryka wojenna, którą stosuje się w tej chwili dosyć powszechnie, to język, którego nie kupuję. On dzieli, a nie łączy, co nie oznacza, że nie ma na świecie prawdziwych wojen. Tylko że one wyglądają zupełnie inaczej i - paradoksalnie - ludzie, którzy koczują na naszej granicy, często są ofiarami prawdziwych konfliktów. Trzeba im pomóc, bo ich życie i zdrowie jest zagrożone.