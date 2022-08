Siły pokojowe ONZ otworzyły ogień w Demokratycznej Republice Konga. Są ofiary śmiertelne

W niedzielę żołnierze MONUSCO, czyli Misja Stabilizacyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga, wracali z urlopu. Gdy dotarli do Kasindi, miasta leżącego przy granicy Demokratycznej Republini Konga z Ugandą, podeszło do nich dwóch mundurowych. Po krótkiej wymianie zdań z niewyjaśnionych przyczyn żołnierze ONZ zostali zmuszeni do otwarcia ognia na posterunku granicznym, który następnie sforsowali.