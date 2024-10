Silny wiatr i intensywne opady deszczu. IMGW ostrzega

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu

Dodatkowo w południowej części kraju prognozuje się umiarkowane opady deszczu, okresami silne. W czasie trwania ostrzeżenia (od godziny 23 w czwartek do godziny 11 w piątek) może spaść nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw.