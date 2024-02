Silne wiatry w wielu regionach. Setki interwencji straży

W rejonach zalegania pokrywy śnieżnej prognozuje się opady deszczu i wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż. Temperatura minimalna od około 0 do 3 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna od 3 do 5 stopni Celsjusza. Suma opadów deszczu za cały okres ostrzeżenia od 25 mm do 45 mm (od 10 mm do około 30 mm za dobę).