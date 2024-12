GDDKiA apeluje: prosimy, by nie gubić choinek na drogach

"Rozumiemy, że święta, pośpiech... mimo to prosimy, by nie gubić choinek na drogach" - apeluje GDDKiA, publikują nagranie ze wspomnianego incydentu.

Nieodpowiednio przewożony ładunek może stworzyć zagrożenie nie tylko dla przewoźników, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego. Spadająca z pojazdu choinka, mebel czy jakikolwiek inny przedmiot może spowodować poważne wypadki, w tym karambole, a nawet doprowadzić do ofiar śmiertelnych. Dla kierowców, którzy znajdą się na drodze spadającego ładunku, sytuacja taka może być nieprzewidywalna i bardzo trudna do opanowania.

Święta to często czas pośpiechu i intensywnych przygotowań, ale nie możemy zapominać o bezpieczeństwie. GDDKiA apeluje: zabezpieczajmy przewożone przedmioty i nie ryzykujmy zdrowia swojego ani innych. To tylko chwila, by upewnić się, że ładunek jest prawidłowo zamocowany – ta chwila może uratować czyjeś życie.