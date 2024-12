"Fotograficzna pamięć". Policjant rozpoznał 46‑latka z rozboju

Kryminalny ze śródmiejskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu w wolnym czasie wpadł na przestępców, którzy mieli na sumieniu rozbój na starszej kobiecie. Do napaści doszło 12 grudnia, policjant zapamiętał twarze napastników, dołączone do dokumentacji sprawy.