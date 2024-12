Zdrada główną przyczyną rozwodów w Polsce

Najwięcej małżeństw w Polce kończy się zdradą. To najczęstsza przyczyna rozstań rodzin i sądowego zakończenia związku. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na 150 tys. zawartych małżeństw, ponad 50 tys. kończy się rozwodami.

Jak podaje w rozmowie z PAP adwokat Karolina Skrzypczyńska, prawniczka z 15-letnim doświadczeniem, zdrady dotyczą zarówno mężczyzn, jak i kobie t. Jednak zmienia się podejście do rozwodów, co jest wynikiem większej niż kilka dekad temu, niezależności finansowej kobiet.

Coraz częściej to kobiety decydują o zakończeniu małżeństwa. Mężczyźni natomiast często traktują rozwód jako powrót do stanu kawalerskiego, co początkowo daje im poczucie wolności.