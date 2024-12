Romanowski opublikował nagranie. "Ale już pan obiecywał"

"To 'wszystko' to jest żałośnie mało. Dno i dużo mułu" - przekazał we wpisie na platformie X Wojciech Szacki, dziennikarz "Polityki".

"'Oczywiście, każdy ma prawo do obrony, natomiast skoro prokuratura zdecydowała się skierować wniosek do Senatu w sprawie immunitetu Tomasza Grodzkiego, można domniemywać, że materiał dowodowy jest poważny, potwierdzający zarzuty. Dopóki będziemy mieli do czynienia z takimi działaniami jak chowanie się za immunitetem, oskarżanie prokuratury, że jej działania są nieobiektywne, w sytuacji, gdy materiał dowodowy jest zebrany, to możemy naprawdę podejrzewać, że ci ludzie mają coś do ukrycia' - Marcin Romanowski o Tomaszu Grodzkim. Wspaniale się zestarzało" - skomentował dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Słowik.