Alarmujące doniesienia. Rośnie aktywność ISIS w Syrii

Chaos w Syrii po upadku reżimu Baszara al-Asada stwarza dogodne warunki dla powrotu Państwa Islamskiego. Dowódca Syryjskich Sił Demokratycznych, Mazlum Abdi, w rozmowie z BBC podkreśla, że aktywność IS wzrosła, Istnieje coraz większe ryzyko odrodzenia się tego ugrupowania - zaalarmował kurdyjski generał.

Zwrócił uwagę, że jest do tego coraz więcej możliwości i więcej okazji. Sprzyjać temu może fakt, że bojownicy przejęli część broni pozostawionej przez syryjskie wojska .

Według Abdiego, istnieje realne zagrożenie, że IS spróbuje odbić z więzień w północno-wschodniej Syrii około 10 tys. członków ugrupowania . W obozach internowania przebywa także ok. 50 tys. członków ich rodzin.

"Odrodzeniu się IS sprzyja turecka ofensywa" - podkreślił generał. Ankara postrzega Ludowe Jednostki Samoobrony w Syrii jako przedłużenie zdelegalizowanej Partii Pracujących Kurdystanu (PKK), której bojownicy walczą z państwem tureckim od 40 lat. Turcja i wspierane przez nią ugrupowania zbrojne atakują rejon kurdyjskiego miasta Kobane.

SDF musiały skierować część sił do obrony, przerywając operacje antyterrorystyczne wymierzone w IS. Wielu strażników więziennych wróciło do domów, aby bronić swoich wiosek - wyjaśnia BBC.