Silne trzęsienie ziemi na Krecie. Doszło do tragedii

Grecja. Kreta zagrożona wstrząsami wtórnymi

Niestety na tym nie kończy się zagrożenie trzęsieniami ziemi na Krecie. W najbliższych dniach może tam dochodzić do wstrząsów wtórnych, a eksperci informują, że mogą być one dość silne. Z najnowszych analiz wynika, że z powodu poniedziałkowego wstrząsu w ciągu najbliższych 7 dni ryzyko wystąpienia trzęsienia ziemi o magnitudzie 5 wzrosło z 5 do 20 proc. Szanse na kolejne trzęsienie o magnitudzie przekraczającej 6 wynosi ok. 2 proc.