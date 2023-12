Silne ocieplenie w Polsce. Koniec zimy na ten rok, ale śnieg wróci

Od poniedziałku na zachodzie zrobi się stosunkowo ciepło, bo aż 9 stopni, a na wschodzie już 1 na plusie. Kolejne noce będą z temperaturą dodatnią w całym kraju. To ciepłe powietrze utrzyma się do piątku. - Co prawda nie będzie to 9 st., jak w poniedziałek, ale w okolicach 4–5 st. C. To bardziej jesień niż zima - ocenia rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.