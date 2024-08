Sikorski o zakończeniu wojny. "Mogę poradzić USA"

- Czyli myślę, że to dobrze. I mogę poradzić USA, co może zachęcić Putina do zakończenia wojny. Po pierwsze - pomóżcie nam przekonać europejskich sojuszników nie do udzielania pożyczek na postawie zamrożonych aktywów rosyjskich; nie - pozwólcie nam na konfiskatę aktywów od agresora i przekazanie ich ofiarom agresji - mówił szef polskiej dyplomacji.