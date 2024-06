Sikorski o wojnie. "Bliżej niż wielu chce przyznać"

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba podczas swojego wystąpienia skierował apel do przedsiębiorców z krajów uczestniczących w konferencji. Kułeba zachęcał do inwestowania w Ukrainę, podkreślając, że kraj ten jest otwarty na nowe inwestycje. Zwrócił uwagę na fakt, że Ukraińcy to świetni przedsiębiorcy, z którymi warto nawiązać współpracę.