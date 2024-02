Sikorski o Trumpie. "Bardziej mnie interesuje co robi, niż co mówi"

"To on kazał Republikanom w Izbie Reprezentantów blokować pakiet dla Ukrainy"

- Mnie mniej interesuje, co Trump mówi, bo wszyscy się przyzwyczailiśmy do jego ekscentrycznych wypowiedzi. Bardziej mnie interesuje to, co Trump robi - podkreślił Radosław Sikorski. - A to on kazał Republikanom w Izbie Reprezentantów blokować pakiet dla Ukrainy - zauważył.