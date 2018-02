Sikorski do polityków z prawicy. "Jeżeli wszyscy mówią wam, że jesteście pijani to trzeba się przekimać"

- Wstydu się najadłem za Polskę - oświadczył były szef MSZ podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Tym samym skomentował ostatnie kontrowersje związane z nowelizacją ustawy o IPN.

– Drodzy koledzy z Prawicy. Jeżeli wszyscy mówią wam ze jesteście pijani to trzeba się przekimać – powiedział w czasie obrad Rady Krajowej. – Wstydu się najadłem za Polskę – dodał Sikorski, odnosząc się do wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego w Monachium.

Były minister MSZ oświadczył, że "wielki kraj to nie taki, który się ogranicza do swojej pierwotnej substancji etnicznej. Taki, który nie szczuje na obcych, ale powoduje, że obcy chcą być tacy jak my."