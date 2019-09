Sierpc. Policjantka ścięła włosy dla dzieci po chemioterapii

Oficer prasowa Komendy Powiatowej w Sierpcu na co dzień uczy, jak ustrzec się przed włamaniami lub bezpiecznie dotrzeć do szkoły. St. sierż. Aleksandra Szarwińska tym razem postanowiła przysłużyć się społeczeństwu w inny sposób — ścięła włosy, by pomóc dzieciom po chemioterapii.

St. sierż. Aleksandra Szarwińska i jej włosy (Policja Mazowsze)

Pani Aleksandra pracuje w Policji od 6 lat. Od kilkunastu miesięcy jest oficerem prasowym Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu. Do jej zadań należy m.in. spotykanie się dziećmi, seniorami oraz kierowcami podczas akcji promujących właściwe zachowania w trakcie jazdy. Warto dodać, że od kilku lat jest honorowym krwiodawcą i regularnie oddaje krew.

Teraz oficer prasowa policji z Sierpca postanowiła wesprzeć Fundację Przyjaźń WeGirls, która pomaga chorym dzieciom oraz przeciwdziała społecznemu wykluczeniu najmłodszych. W tym celu ścięła swoje kilkudziesięciocentymetrowe włosy, biorąc udział w ich zbiórce na peruki dla dzieci po chemioterapii lub po operacjach

Fundacja, której swoje włosy oddała pani Aleksandra, od kilku lat prowadzi akcję pod hasłem #GestPrzyjazni. Pomagają jej dobrowolnie darczyńcy, tacy jak policjantka z Sierpca. "Wiele dzieci, które już straciły nadzieję, odzyskało uśmiech i pewność siebie dzięki efektywnej zbiórce włosów i perukom dobranym na miarę" - pisze na stronie Policji Mazowieckiej Zespół Prasowy KWP.

