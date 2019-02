Siergiej Ławrow uderza w UE i USA. Reakcja na doniesienia mediów

Jest reakcja szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa na publikację "Financial Times". Brytyjski dziennik poinformował, że USA i UE przygotowują nowy pakiet sankcji wymierzony w Rosję. - To świadczy o niesamodzielności Unii Europejskiej - twierdzi Ławrow.

Do doniesień Ławrow odniósł się na konferencji prasowej w Soczi. Stwierdził, że sankcje "przyjmowane są pod bardzo mocną presją USA, co po raz kolejny świadczy o niesamodzielności Unii Europejskiej".

Szef MSZ Rosji oznajmił też, że kraje europejskie "nie są zdolne do tego, by zmusić" władze Ukrainy do "wypełniania porozumień mińskich". Państwa UE - jak to ujął Ławrow - nie mogą już kierować "swoimi klientami", niemniej "należy coś zrobić i zdecydowano się na kolejny pakiet sankcji".