Sienkiewicz ostro o polskiej prawicy. "Nigdy im tego nie zapomnę"

Były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz twierdzi, że obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę są doskonałą okazją na pojednanie zwaśnionych środowisk politycznych. Zdaniem Sienkiewicza, została ona zaprzepaszczona przez środowiska prawicowe. Polityk skrytykował również powołaną przez PiS SOP.

- Myślę, że jest oczekiwanie, by było więcej pokoju w ojczyźnie. Szansę na to bezpowrotnie stracono. (...) To symbol polski, nie podziału politycznego. Gdyby przy wszystkich podziałach politycznych spróbowano zorganizować to z taktem, być może udałoby się to przeprowadzić. To były puste słowa, puste gesty - powiedział na antenie TVN 24.