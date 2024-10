Siemoniak stanowczo: najmocniejsze tezy raportu dotyczą Macierewicza

- Z tego, co wiem, Paweł Szopa dość szybko znajdzie się w Polsce - mówił w TOK FM szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Dodał, że Szopa, wobec którego władze Dominikany podjęły decyzję o deportacji do Polski, to kluczowa postać w aferze RARS. Na antenie radia odniósł się również do raportu z prac komisji ds. rosyjskich wpływów. - Najmocniejsze tezy dotyczą Macierewicza - powiedział.