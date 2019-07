Siemanowice Śląskie. Zawalił się dach budynku

Zawalił się dach pustostanu przy ul. Sobieskiego w Siemianowicach Śląskich. Trwa ewakuacja osób z sąsiedniego budynku.

Jak podaje Dziennik Zachodni, ze wstępnych informacji wynika, że to pustostan. Budynek był przeznaczony do rozbiórki, jednak przylega do innego budynku. Z niego ewakuowane są osoby.