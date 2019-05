Siedziała z mamą Madzi. "Kobiety próbowały się do niej dostać. Jedna splunęła jej w twarz"

Trzyosobowa cela na oddziale zamkniętym ze skazanymi za podobne artykuły. Katarzyna Waśniewska w Zakładzie Karnym w Krzywańcu była specjalnie chroniona, ale osadzone robiły wszystko, żeby do niej się dostać. - Byłam świadkiem, jak jedna splunęła jej w twarz. A później ta łobuziara dostała za to od kapitana w pysk - mówi WP Justyna, która odbywała swoją karę w tym więzieniu.

- Ona siedziała na ochronkach, na zamku. Była w celi trzyosobowej z dziewczynami z podobnymi artykułami - mówi Wirtualnej Polsce Justyna. Waśniewska wychodziła z celi jedynie na spacer lub do lekarza. - Zawsze jak wychodziła na spacer to sama, bez innych osadzonych, tylko z oddziałowymi. Gdzie nie szła, miała ochronę - dodaje.

Próbowały do niej dotrzeć

Jak mówiła wcześniej WP rzeczniczka Służby Więziennej, z uwagi na medialny charakter sprawy, Katarzyna Waśniewska podczas pobytu w zakładach karnych objęta jest szczególnym nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej tak, by zapewnić jej bezpieczeństwo. - I to jest i było zapewnione - dodała ppłk Elżbieta Krakowska, rzecznik prasowy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Potwierdza nam to Justyna, ale zaznacza, że mimo specjalnego nadzoru skazane próbowały za wszelką cenę do niej się dostać. - Dziewczyny robiły wszystko, żeby do niej dotrzeć i zniszczyć ją psychicznie. Różne rzeczy wymyślały. Dowiadywały się, kiedy będzie wychodziła z celi i szła do lekarza, na spacerniak. Żeby ją tylko spotkać, przejść obok.