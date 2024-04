Siedmiogodzinny dzień pracy w Czarnogórze. Rząd wprowadzi zmiany

- Zadowolony i wypoczęty pracownik jest bardziej produktywny. To przyczynia się do wzrostu zysków pracodawców, a one przekładają się na wyższe dochody państwa - mówi ministra pracy i opieki społecznej Czarnogóry Naida Niszić. Zapowiada, że zgodnie z przedwyborczymi obietnicami premiera, jeszcze w tym roku rząd skróci dzień pracy o godzinę.