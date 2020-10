Siedliska. Co wydarzyło się w podtarnowskiej wsi? Najnowsze ustalenia

Siedliska (Małopolska). We wtorek 13 października w podtarnowskich Siedliskach doszło do tragedii. Mężczyzna po powrocie do domu znalazł martwą żonę i syna. Reporterzy RMF FM dotarli do nowych informacji w sprawie rodzinnego dramatu.

Siedliska k/Tuchowa. Rodzinna tragedii. Mężczyzna znalazł martwą żonę i syna (Pixabay)