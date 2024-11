Siedem osób rannych. PKP pokazuje przerażające nagranie z wypadku

W wyniku wypadku 7 pasażerów pociągu zostało rannych - na szczęście ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Niemniej, jak informuje PKP, naprawa uszkodzonej infrastruktury i taboru została wyceniona na ponad 12 milionów złotych . Przez nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy ciężarówki setki podróżnych nie dotarły na czas lub w ogóle do zaplanowanych miejsc, ponieważ opóźnienia 120 pociągów wyniosły łącznie ponad 3,5 tysiąca minut , a kluczowa magistrala kolejowa została zablokowana.

"Kierowca udowodnił, że powinien jeszcze raz przejść kurs na prawo jazdy - nie tylko po to, aby dalej wykonywać swoją pracę, ale żeby nikogo przy tym nie zabić (...) Wystarczyło po prostu przestrzegać zasad i przepisów, i do tragedii by nie doszło" - komentuje sytuację PKP, zapowiadając, że sprawca wypadku zostanie obciążony kosztami za uszkodzenie infrastruktury, taboru oraz akcji ratunkowej.